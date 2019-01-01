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Защита от
электромагнитного
излучения найдена!
Нейтроник – надежный способ оградить вас и ваших близких от влияния электромагнитного излучения.
Защита от
электромагнитного
излучения найдена!
Нейтроник – надежный способ оградить вас и ваших близких от влияния электромагнитного излучения.
Чем опасно Электромагнитное излучение?
1. Человек не чувствует воздействие электромагнитных полей, но они ускоряют процессы старения организма и рост патологий.

2. В результате воздействия электромагнитных полей, наступает расстройство нервной системы в виде расстройств сна, быстрой утомляемости, изменении кровяного давления. Имеют место проявление трофических явлений в виде выпадения волос, ломкости ногтей и т.п. Нарушается регуляция физиологических функций организма, что связано с воздействием поля на различные отделы нервной системы. Особо чувствительной зоной является - кора головного мозга.

3. При длительном воздействии (от одного и более лет) ЭМП приводят к росту патологий, в том числе онкологических.
Выход есть - Нейтроник!
Нейтроник – пассивная антенна, расположенная в металлическом слое, толщиной 20-40 нм., возбуждается излучателем.
Как Нейтроник работает?
Создаёт собственное вихревое электрическое поле, которое гасит вихревое электрическое поле излучателя, уменьшая напряжённость электромагнитного поля вокруг излучателя без потери качества приёма-передачи.
Нейтроник станет прекрасным подарком для вас и ваших близких.
Более полезный подарок просто трудно представить!
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Как и куда установить Нейтроник?
5 преимуществ Нейтроника:
Компенсирует вредное воздействие электромагнитных полей
Ослабляет электромагнитное поле в широком диапазоне частот, в том числе в технологии LTE 5.
Максимальное воздействие
При его использовании на всём количестве устройств, с которыми мы вступаем во взаимодействие ежедневно: мобильные телефоны, мониторы компьютеров, ноутбуки, планшеты, роутеры, микроволновые печи и т.д.
Абсолютно безопасен для организма
НЕЙТРОНИК™ не влияет на человека. Когда прибор-излучатель выключен, НЕЙТРОНИК™ нейтрален.
Сокращает воздействие на организм
Повышает резервные возможности и адаптацию человека к окружающей среде.
Снижает общую напряжённость электромагнитного поля
В процессе тиражирования и эксплуатации возникает синергетический эффект, который провоцирует снижение общей напряжённости электромагнитного поля.
Важно!
Подходит для всех приборов способных излучать электромагнитное излучение, которые мы используем в ежедневном обиходе:
мобильные телефоны, планшеты, ПК, wi-fi роутеры, микроволновые печи, ТВ, и другие электрические приборы.
Каталог
Нейтроник 5GRS
Универсальный, 1шт.
1 050.00
р.
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Нейтроник МГ-04
для монитора, 1 шт
950.00
р.
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Нейтроник 5GRS
Универсальный, набор 6 шт.
4 500.00
р.
6300.00
р.
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Нейтроник МГ-04 для монитора,
набор 6 шт
3900.00
р.
5700.00
р.
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Доставка и оплата
География доставки:
Доставка осуществляется по всей территории России,
в страны ближнего и дальнего зарубежья (Страны Европы, США, Канада, ЮАР, Китай, Индия и другие).
Внимание! Доставка в Украину не осуществляется.

Общая информация:
  • Пункт самовывоза (Москва, ул. Сельскохозяйственная 30, стр 1) выдает только оплаченные заказы. Наличную оплату за заказы пункт самовывоза не принимает.
  • Заказы весом до 50 грамм отправляются в конвертах, остальные заказы отправляются как посылка.
  • При оформлении заказа указывайте, пожалуйста, ФИО, а также контактный телефон, по которому с Вами можно связаться для уточнения деталей доставки.
  • Информацию о заказах можно узнать, написав по электронной почте: smtv@neitronik.com
Полезно знать
о Нейтронике
Кто производит Нейтроник?
Разработчик: Автономная некоммерческая организация "Центр Экологии Человека "ВАЛКОН", по техническим условиям Разработчика производит OOO «ППД Голография».
Зачем нужен Нейтроник?
Для решения проблемы Электромагнитного Смога и для уменьшения воздействия излучений от мобильных телефонов, радиостанций, мониторов всех типов, микроволновых печей, роутеров на организм человека.
Почему Нейтроник нужен детям?
Потому что они, вопреки нормам, самая незащищённая часть населения.
Какая польза от Нейтроника для беременных?
Детям до 18 лет, беременным запрещено пользоваться мобильным телефоном, но все пользуются, так же как и курильщикам говорят, что табак убивает, но они курят. Нейтроник снижает воздействие излучений на беременных и сохраняет здоровье маме и будущему малышу.
Как работает Нейтроник?
Нейтроник создаёт собственное вихревое электрическое поле, которое в противофазе гасит вихревое электрическое поле излучателя, как следствие уменьшается напряжённость электромагнитного поля вокруг излучателя без потери качества приёма-передачи.
Как устроен Нейтроник?
Нейтроник - Вариант экрана на частотах свыше 450 МГц
Внешний вид экрана. Габаритные размеры 30,0 × 30,0 мм.

Толщина слоёв экрана:

- лавсан, защитный лак, воск, специальные слои – 51 мкм;

- лак – от 8 до 10 мкм;

- металлический слой с тиснёным изображением – от 8 до 10 мкм;

- Толщина рельефа сетки антенны в металлическом слое -20-40 нм;

- клеевой слой – (18 ± 5) мкм.


Где применяется Нейтроник?
Нейтроник применяется при использовании радиотехнического оборудования (мобильных телефонов, компьютеров, телевизоров, в том числе жидкокристаллических и плазменных, микроволновых печей, роутерах и пр.).
Где устанавливается Нейтроник?
На мобильном телефоне, на мониторах всех типов, на микроволновке, радиостанциях, в автомобиле, дома на вай-фай роутеры и т.д. (смотри инструкцию по установке в паспорте)
Нужен ли Нейтроник в автомобиле?
Нужен, на встроенный экран и на телефон.
Как установить Нейтроник?
В каждой упаковке с Нейтроником есть инструкция по установке (ссылка на общую инструкцию). Также на нашей странице вы можете найти видео о том как его установить.
Есть ли сертификат качества у товара?

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