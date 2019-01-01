1. Человек не чувствует воздействие электромагнитных полей, но они ускоряют процессы старения организма и рост патологий.



2. В результате воздействия электромагнитных полей, наступает расстройство нервной системы в виде расстройств сна, быстрой утомляемости, изменении кровяного давления. Имеют место проявление трофических явлений в виде выпадения волос, ломкости ногтей и т.п. Нарушается регуляция физиологических функций организма, что связано с воздействием поля на различные отделы нервной системы. Особо чувствительной зоной является - кора головного мозга.



3. При длительном воздействии (от одного и более лет) ЭМП приводят к росту патологий, в том числе онкологических.